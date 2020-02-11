Не в вазу, в стол. Власти Пушкинского района показали, куда складывать обращения к главе администрации

В Пушкинском районе собирают обращения жителей к главе администрации. Для чего организовали специальное место, и это совсем не ваза.

В администрации Пушкинского района категорически не согласны с тем, как посетители властного дома описали находящееся там место для сбора обращений жителей к главе района.

«Ни в какие вазы администрация обращения не принимает», – подчеркнули там. Подчинённые Владимира Омельницкого сообщили корреспонденту "Фонтанки" о том, что для этого на первом этаже приготовлено специальное место с письменными принадлежностями. А затем написанное можно отправить в стол.

Фото: пресс-служба Администрации Пушкинского района

Ранее в соцсетях распространили фото, на котором рядом с табличкой о проведении «акции» – с предложением оставлять обращения к главе района – стояла ваза.

Владимир Омельницкий отчитается перед жителями об итогах социально-экономического развития района и планах на 2020 год 12 февраля. Мероприятие начнется в 16.00 в доме молодежи «Царскосельский» на Магазейной улице.



