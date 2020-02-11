После тревожного сообщения бомбу ищут в больнице РАН на Тореза. Врачи дышат воздухом Сосновки вместе с пациентами

Пока районные суды отдыхают от настойчивого внимания анонимных «террористов», эвакуацию отрабатывают в клинической больнице Российской академии наук в Выборгском районе Петербурга.

О толпе на входе в медучреждение на проспекте Тореза, 72, около двух часов дня 11 февраля сообщили в соцсетях. Двери больницы закрыты, телефоны не отвечают. В районной администрации «Фонтанке» подтвердили, что здание эвакуировано: персонал и пациенты в экстренном порядке отправлены на прогулку после сообщения с предупреждением о взрыве. Угрозу в больнице не проигнорировали и вызвали правоохранительные органы.

Авторы подобных сообщений держат в тонусе экстренные службы с конца ноября прошлого года. Уже традиционно с эвакуаций начинают работу суды, прерывая заседания каждый день и порой не по одному разу. Сегодняшний день для судов начался неожиданно спокойно.



