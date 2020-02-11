Областные ДТП за сутки унесли три жизни. Двое из трех погибших были пассажирами

За минувший понедельник, 10 февраля, на территории Петербурга и Ленинградской области произошло 436 ДТП. В двух из них погибли люди: утром одна «Лада» приняла на себя удар встречного лесовоза, вечером другая стала жертвой торопыги на легковой машине.

Обе смертельные аварии произошли на территории Ленобласти, обе – в девятом часу. В 8:50 на 51-м километре дороги Огоньки – Стрельцово – Толоконниково в Выборгском районе 56-летний петербуржец на лесовозе Volvo с полуприцепом, следуя со стороны поселка Грибное в направлении поселка Синицыно, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшими там автомобилями ВАЗ-2113 и Nissan X-Trail.

О происшествии в полицию сообщил водитель лесовоза. Как стало известно «Фонтанке», мужчина работает водителем у индивидуального предпринимателя, который занимается торговлей лесоматериалами. В момент ДТП он ехал без груза.





«Лада» принадлежит жителю Волосовского района, но за рулем находился 39-летний гражданин Беларуси. Известно, что в ноябре 2015 года он приехал в Россию с деловым визитом, данных о регистрации в Петербурге или Ленобласти нет, но проживал он в Первомайском. В результате аварии он и его пассажир погибли на месте. Еще один пассажир «Лады», тоже житель Первомайского, в тяжелом состоянии был госпитализирован. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и несколько закрытых переломов.

По факту ДТП 11 февраля было возбуждено уголовное дело по ст. 264 ч.5 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Решается вопрос об избрании водителю лесовоза меры пресечения.

Второе ДТП со смертельным исходом произошло в 20:30 на 111-м километре внешнего кольца КАД во Всеволожском районе. Мужчина на Renault Megane врезался в попутную «Ладу» 12-й модели, отчего та улетела в водоналивные ограждения дорожных работ. В результате женщина-водитель «Лады» получила тяжелые травмы, а ее пожилая пассажирка погибла.

Водитель «Рено» с места происшествия скрылся. Несколько часов спустя инспекторы ГИБДД задержали его по месту жительства – в Мурино.

Всего за 10 февраля в Ленинградской области произошло 83 ДТП. Пострадавшие были в семи из них. Травмы получили 7 человек, в том числе один ребенок. В Петербурге было зафиксировано 353 аварии, в 14 из которых были пострадавшие. Травмы получили 16 человек, все взрослые. Погибших в Петербурге не было, сообщает 11 февраля Управление ГИБДД по СПб и ЛО.

Около 17 часов на Васильевском острове BMW X5 отправил Renault Logan в автобус. В результате в «Рено» пострадали двое мужчин. Водителя «БМВ» задержали при попытке скрыться.

А примерно два часа спустя в Выборгском районе города под колесами такси серьезно пострадал пешеход. Как сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на районный отдел ГИБДД, около 18:50 у дома 58 по Выборгскому шоссе 31-летний гражданин Узбекистана на автомобиле Hyundai «Яндекс.Такси» сбил 29-летнего мужчину, перебегавшего дорогу вне пешеходного перехода. В результате пешеход получил тяжелые травмы.