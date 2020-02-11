Президент Турции грозит Сирии войной

Президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган заявил, что сирийское правительство заплатит "очень высокую цену" за действия против турецких сил в зоне деэскалации в Идлибе, сообщает агентство Анадолу.

«Силы режима Асада получили достойный отпор в Идлибе. Турция не остановится на этом, ответные шаги продолжатся», – пообещал турецкий лидер. Он также заявил о том, что завтра объявит о "новых шагах в Сирии после обстрела турецких военных".

Кроме того, министерство национальной обороны Турции во вторник заявило о том, что сирийская армия отступила из населенного пункта Найраб в провинции Идлиб, сбит ее вертолет. "Сирийская армия отступила от населенного пункта Найраб в провинции Идлиб. Стало известно об одном сбитом вертолете, принадлежащем ей", – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, накануне стало известно о гибели пятерых и ранении ещё пятерых турецких военных в Идлибе при артобстреле. Турция обвинила в нём правительственные войска Сирии и начала стягивать бронетехнику и спецподразделения в зону конфликта. Позже минобороны Турции заявило о "массированном ударе" по позициям сирийской армии и якобы 115 пораженных целях, а также о сотне убитых сирийских бойцов. Официального подтверждения с сирийской стороны этой информации не последовало.



