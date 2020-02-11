Недельные расходы российских семей увеличились

Повседневные расходы среднестатистической российской семьи с 3 по 9 февраля выросли на 0,1%, до 4414 рублей, сообщает 11 февраля холдинг «Ромир», ссылаясь на данные собственного исследования.

«В среднем за неделю типичная семья потратила на повседневные товары 4414 рублей, что лишь на 0,1% больше, чем неделей ранее», — говорится в сообщении.

В годовом выражении расходы минувшей недели оказались выше на 169 рублей, или на 4%.

«В период между новогодними праздниками и праздниками 23 Февраля и 8 Марта, расходы, как правило, носят умеренный характер. Население не склонно к существенным тратам в этот период», — пояснили аналитики.

Исследование холдинга «Ромир» основано на данных потребления 40 тыс. жителей России, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением свыше 10 тыс. человек.



