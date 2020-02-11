Шойгу сообщил о том, что количество высокоточных ракет в РФ увеличилось в 30 раз

Количество высокоточных крылатых ракет в ВС РФ с 2012 года увеличилось более чем в 30 раз, а количество их носителей – более чем в 12 раз. Об этом заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на открытии оперативно-мобилизационного сбора с руководящим составом вооруженных сил 11 февраля.

«Ускоренными темпами ведётся оснащение высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования. Количество его носителей с 2012 года увеличилось более чем в 12 раз, а высокоточных крылатых ракет — в 30. Время подготовки полётных заданий сокращено с полутора месяцев до трёх часов», — сообщил министр обороны.

Сергей Шойгу напомнил, что в войска начала поступать современная военная техника, созданная на основе цифровых технологий и с элементами искусственного интеллекта, а на боевом дежурстве уже находятся системы вооружения на новых физических принципах.

«В процессе боевой учёбы личный состав активно осваивает роботизированные комплексы и беспилотные летательные аппараты, применение которых в разы повышает боеспособность войск», — добавил глава военного ведомства.

«Большое внимание будет уделено совершенствованию методов работы органов военного управления и организации их взаимодействия с местными властями. Уверен, что это позволит более качественно подготовиться к стратегическому командно-штабному учению "Кавказ-2020"», — заключил глава военного ведомства.



