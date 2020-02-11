Покупатели квартир в «Янила Кантри» смогут не платить за коммунальные услуги в течение года

ГК «Ленстройтрест»

До конца февраля при покупке квартиры в новых корпусах второй очереди голландского квартала «Янила Кантри» клиенты ГК «Ленстройтрест» могут воспользоваться сертификатами на годовое коммунальное обслуживание.

Номинал сертификата зависит от типа квартиры: покупателям однокомнатных лотов доступны сертификаты на 25 000 рублей, двухкомнатных – на 35 000 рублей, трехкомнатных – на 55 000 рублей. Предложение распространяется на квартиры в 5-м, 6-м и 7-м корпусах второй очереди квартала «Янила Кантри» и действует при сделках со 100%-й оплатой, с использованием ипотечного кредита или при оплате в рассрочку от застройщика.

Воспользоваться сертификатом можно в течение одного года с момента подписания акта приема-передачи квартиры.

В квартирографии второй очереди голландского квартала представлен широкий выбор планировочных решений. Квартиры сдаются в нескольких вариантах – с черновой отделкой, ремонтом от застройщика или с индивидуальным дизайном, который покупатель может разработать самостоятельно с помощью онлайн-сервиса «М2».

Голландский квартал«Янила» реализуется по проекту архитектора Рюрда Гитема (KCAP Architects&Planners, Нидерланды). Он воплощает концепцию уютного европейского пригорода, в котором соблюден баланс высотности корпусов, продумана транспортная и пешеходная логистика, разбиты комфортные общественные пространства, а социальные объекты находятся в шаговой доступности от жилых домов.

Проект возводится поэтапно, в несколько очередей. Вторая очередь проекта включает семь жилых корпусов, четыре из которых уже заселены. В квартале уже возведен один детский сад на 105 воспитанников, активно строится школа на 825 учеников.

Зонирование внутри квартала продумано с учетом комфорта всех категорий жителей: есть разнообразные детские площадки, зоны с уличными тренажерами, столы для пинг-понга, велодорожки, скейтпарк, баскетбольная площадка и футбольное поле, на котором в зимний период заливают каток. Также в квартале разбита центральная площадь для проведения массовых мероприятий. Отдельная площадка предусмотрена для выгула и дрессировки собак.

Сроки предложения: с 11.02.2020 года по 29.02.2020 года. Срок действия сертификата – 1 год с момента подписания акта приема-передачи квартиры. Количество квартир, доступных по акции, ограничено. Подробнее с условиями можно ознакомиться на сайте https://www.6543210.ru/aktsi i-i-skidki/kvartplata-za-nash- schet/

Справка о компании «Ленстройтрест»

ЖК ЯНИЛА КАНТРИ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/jaanila-country/

ЖК ЯНИЛА ДРАЙВ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте https://www.6543210.ru/kvartaly/yanila_drive/