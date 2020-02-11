«Это ложь». Клишас опроверг «Фонтанке» проработку обнуления президентских сроков Владимира Путина, но эксперты говорят, что это вполне возможно

Сопредседатель рабочей группы по подготовке конституционных поправок, сенатор Андрей Клишас опроверг слова главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова о том, что идёт проработка возможности «обнуления» срока президентских полномочий Владимира Путина. Якобы изменения в Конституции помогут вести отсчёт двух президентских сроков заново.

«Это ложь. Рабочая группа подобного рода вещи не обсуждает», – заявил Клишас «Фонтанке» во вторник, 11 февраля.

Другой член рабочей группы по подготовке поправок Елена Альшанская сказала «Фонтанке», что «не слышала, чтобы это обсуждалось».

На возможность во время конституционной реформы обнулить сроки действующего президента (второй «второй срок» президентских полномочий истекает в 2024 году. – Прим. ред. ) ранее указывали критики путинского законопроекта «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти».





Вопрос обнуления срока президентских полномочий может быть решён в рамках нынешней конституционной реформы. Об этом «Фонтанке» рассказал эксперт по конституционному законодательству, бывший член СПЧ Илья Шаблинский.

«Если стоит задача обнуления лимита на сроки полномочий действующего президента, то это возможно предусмотреть поправками на нынешней стадии обсуждения конституционной реформы. Но пока мы таких поправок не видим. Существует ли возможность разрешения этого вопроса через толкование уже принятых изменений в Конституцию судьями Конституционного суда в случае появления соответствующего запроса? Напуганным и послушным Конституционным судом? Да, такая теоретическая возможность есть», – пояснил член Совета по правам человека, автор позиций, подготовленных для Конституционного суда.

Поправки в том числе предлагают сократить почти в два раза численность судей КС, с 19 до 11.

Сам Владимир Путин во вторник, 4 февраля, публично заявил, что поправки в Конституцию ему нужны не для продления своих президентских полномочий.

«Предложенные мною поправки к Конституции продиктованы жизнью. <...> [Они] были предложены мною не для того, чтобы продлить полномочия президента», – заявил Путин во время встречи с представителями общественности в Череповце.







Ранее во вторник сенатор Андрей Клишас заявил, что «общероссийское голосование» по поправкам пройдёт только после того, как Владимир Путин подпишет закон с уже одобренными Госдумой и Советом Федерации поправками .

В первом чтении законопроект Путина «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» был принят Госдумой единогласно 23 января, то есть всего через неделю после презентации поправок во время послания Федеральному собранию. На данный момент срок подачи поправок ко второму чтению истекает 14 февраля, но Андрей Клишас не исключает, что дедлайн может быть отложен на более поздний срок из-за количества предложений по изменению Конституции.





Сопредседатель рабочей группы считает, что у парламентариев есть право внесения изменений в преамбулу Конституции РФ. Представители РПЦ хотят вписать туда «Бога» и «брак» как «союз мужчины и женщины».

Соавтор действующей редакции основного закона страны Сергей Цыпляев разъяснял «Фонтанке», что преамбула Конституции неприкосновенна.

Действующая редакция Конституции России без купюр опубликована на сайте «Фонтанки».