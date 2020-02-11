Убить Билла. В День влюблённых зоопарк предложил назвать таракана именем бывшего и скормить его хищнику

Техасский зоопарк Сан-Антонио в Валентинов день даёт возможность восстановить душевное равновесие тем, кто готов к новой любви, но ещё не оправился от старой. Желающим предлагают посмотреть, как умирает «бывший».





«Осталось всего несколько дней, чтобы назвать таракана или крысу в честь вашего бывшего во время первого в истории события «Cry Me a Cockroach», – подстёгивает зоопарк в Instagram, напоминая, что 14 февраля уже близко.

Поставить точку в отношениях можно на сайте, где за имя таракану просят 5 долларов. Как обещают организаторы акции, уже в пятницу в шесть часов вечера по местному времени запустят трансляцию поедания поименованных насекомых птицами. Кроме видео, на память желающим оставят сертификат.

Если ассоциировать экс-возлюбленного с насекомым не выходит, то зоопарк предлагает присвоить имя крысе. Замороженный грызун обойдётся дороже: накормить им змею готовы за 25 долларов. России в списке стран для авторизации нет, но зоопарк Сан-Антонио – не единственный в США, где проводят подобную акцию. Правда, в некоторых зверинцах казнить тараканов отказываются.