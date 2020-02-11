Правительство Мишустина внесло закон о повышении предельного рабочего возраста для ректоров

Кабинет министров России внес на рассмотрение в парламент страны законопроект о повышении предельного возраста работы для ректоров вузов с 65 до 70 лет, 11 февраля он появился в электронной базе Госдумы ФС РФ.

«Законопроектом предлагается внести изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации в части повышения предельного возраста для замещения должностей, предусмотренных частью двенадцатой статьи 332 и частью первой статьи 33 б 2 Трудового кодекса Российской Федерации, с шестидесяти пяти лет до семидесяти лет без права продления», — говорится в пояснительной записке.

Также в законопроекте предлагается ограничить срок трудового договора с руководителем вуза до 5 лет и ограничить число сроков нахождения на посту до 3, то есть один человек сможет быть ректором университета не более 15 лет. Согласно пояснительной записке, непрерывное и длительное нахождение на посту ректора «как правило, сдерживает профессиональный рост перспективных управленческих кадров и формирование соответствующего кадрового резерва, ведет к стагнации в деятельности организации».

Авторы законопроекта подчеркнули, что предлагаемые ограничения не коснутся ректоров МГУ и СПбГУ и других вузов, для которых правила установлены отдельными законами, принятыми в ноябре прошлого года. Ректоров МГУ и СПбГУ назначает президент страны. Предельный возраст ректора этих вузов – 70 лет, однако по достижении этого возраста президент может продлить срок его пребывания на посту еще на 5 лет несколько раз.





Согласно данным правительства по состоянию на май 2019 года, средний возраст ректоров 50 ведущих российских вузов составляет 58 лет, 12 из них достигли возраста 65 лет, 9 – 70 лет. «Практика показывает, что сам по себе возраст, превышающий шестьдесят пять лет, не препятствует успешному осуществлению управленческой деятельности в сфере образования и науки (например, ректоры МГУ им. М.В.Ломоносова, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МГИМО и т.д.)», — говорится в документе.

Согласно Трудовому кодексу, должности ректора, проректора, руководителя филиала могут занимать лица не старше 65 лет. При достижении этого возраста учредитель вуза может продлить срок до 70 лет по представлению ученого совета и общего собрания работников научной организации.