«Просто её сдавал за 30 фишек в месяц». Ургант пошутил про петербургского мундепа, в квартире которого нашли подпольное казино

Квартира главы МО «Введенский» Олега Калядина, в которой https://www.fontanka.ru/2020/02/08/014/ нашли подпольное казино, стала поводом для шуток на Первом канале. Об интересной недвижимости уже бывшего единоросса рассказали в шоу «Вечерний Ургант». Передача опубликована на YouTube 11 февраля.

Ведущий Иван Ургант отметил, что история с Калядиным может стать сюжетом для фильма. Из его квартиры вынесли столы для покера и игровые автоматы.

«Ну не воровал же человек», — отметил соведущий Дмитрий Хрусталёв.





«Как сказал сам чиновник, он не знал, что в квартире находится казино, он просто её сдавал за 30 фишек в месяц», — добавил Иван Ургант.

В квартире на Кронверкском проспекте, принадлежащей главе МО «Введенский» Олегу Калядину, полиция обнаружила подпольное казино. По информации нашего издания, сам чиновник в своих показаниях заявил, что сдал помещение в аренду и не знал, кто и что там делал. В «Единой России» поспешили избавиться от однопартийца с сомнительной репутацией. Одновременно с этим Калядин сложил с себя полномочия главы МО.