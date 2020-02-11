Прокуратура не увидела хулиганства в шествии на Загородном и снова отменила то, на что возбудился центр «Э»

Задержанного за хулиганство после националистического шествия по Загородному проспекту петербуржца велением прокуратуры Центрального района отпустили домой. Дознание, уверен надзор, должным образом не отработало.

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По данным «Фонтанки», к утру 11 февраля постановление о возбуждении уголовного дела было отменено подписью заместителя прокурора Центрального района. Как сообщалось ранее, непорядок во время шествия националистов по Загородному проспекту увидели оперативники центра «Э». Молодые люди в балаклавах на некоторое время перекрыли дорогу и требовали остановить замещающую миграцию. Среди группы активистов вычислить удалось только одного, задержали 19-летнего Дмитрия. Юноша любит переодеваться в милитаризованную одежду времен Советского Союза и не скрывает своих националистических взглядов.

Прокуратура не нашла в шествии неустановленных лиц в неустановленное время по проезжей части Загородного проспекта с фальшфейерами и транспарантом признаков состава преступления для возбуждения «хулиганской» статьи. Дмитрия отпустили домой.

Это второй случай за последнюю неделю, когда оперативные наработки центра «Э» не выдерживают критики надзора. 6 февраля камеру покинул Иван Найденов, задержанный за 11 ложных сообщений о минированиях. Прокуратура нашла мотивацию в тексте закона – Найденов говорил о том, что уже происходит, а в формулировке статьи о заведомо ложном сообщении есть слово «готовящихся».



