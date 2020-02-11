Любовь в тротиловом эквиваленте. Обидчивому петербуржцу придется ответить за брошенную в оппонентов гранату

Конфликт, чуть не ставший трагедией, в баре на улице Луначарского в Выборгском районе дошел до суда. Полиция смогла выяснить, откуда 28-летний безработный и официально бездомный мужчина взял оружие и гранату, которую использовал против обидчиков.

Гранату, а также револьвер, патроны и запал взрывателя, как сообщает 11 февраля пресс-служба прокуратуры Петербурга, мужчина нашел случайно. Его приютила на даче возлюбленная. Во время обследования дома и участка, прилегающего к строению, мужчина и нашел склад с боеприпасами, которые решил не сдавать в правоохранительные органы, а присвоить себе.

Зачем он взял часть с собой в октябре 2019 года, мужчина толком пояснить не мог. Но в баре на проспекте Луначарского, как писала «Фонтанка», он поссорился с компанией. Ему предложили «выйти разобраться», и на улице он, не выдержав упреков в свой адрес, решил воспользоваться гранатой РГД (массой около 100 г тротила), бросив обидчикам в ноги. «Посетители бара не пострадали, поскольку граната не взорвалась, а обвиняемого задержали сотрудники правоохранительных органов», – сообщает ведомство.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям 222.1 и 222 УК РФ (незаконное хранение взрывных устройств, огнестрельного оружия и боеприпасов). Дело с подписанным обвинительным заключением передано в суд.







