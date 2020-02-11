Тяжёлое отцовское бремя. В Петербурге мужчины повадились красть детское питание из магазинов

Второй день подряд с полок магазинов в Петербурге исчезает детское питание. Молодые мужчины, не заплатив, уносят с собой молочные смеси и йогурты.

Как стало известно «Фонтанке» 11 февраля, в полицию уже не первый раз поступают заявления о кражах от представителей ретейловых сетей. В описании фигурируют мужчины 30-35 лет, товар выбирают тщательно, делая ставку на крупных производителей прикорма для малышей.

Так, днём 9 февраля посетитель магазина «Дочки-сыночки» на Прибрежной, 20, запихнул в чёрную сумку три банки смеси, каждая из которых стоит около 2400 рублей. На следующий день уже двое похитителей были замечены на Васильевском острове, в «Детском мире» на Морской набережной. Вновь в спортивную сумку были помещены четыре молочных смеси и два йогурта. Стоимость ворованной продуктовой корзины составила тысячу рублей. При этом сотрудник магазина попытался задержать мужчин, но те оказались быстрее.



