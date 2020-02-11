МКБ предлагает проезд в петербургском метро за 1 рубль

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10 февраля 2020 года Московский кредитный банк (МКБ) запустил акцию «Нам по пути».

Клиенты банка смогут компенсировать расходы на проезд в московском и петербургском метро при оплате картой Mastercard МКБ.

При оплате проезда картой МКБ Mastercard на турникетах метро банк возвращает стоимость поездки за вычетом одного рубля в виде баллов «МКБ Бонус». Баллы начисляются дополнительно к баллам, полученным в рамках основных условий программы лояльности «МКБ Бонус». Начисление происходит на балловый счет клиента до 20-го числа месяца, следующего за месяцем оплаты. Баллы начисляются всем зарегистрированным в программе лояльности «МКБ Бонус». Максимальная сумма возмещения – 1500 баллов в месяц.

Акция действует с 10.02.2020 года до 30.04.2020 года. Подробнее с условиями акции можно ознакомиться на сайте банка. ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» Генеральная лицензия Банка России №1978 от 06 мая 2016 г.