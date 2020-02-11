Ебралидзе теряет частицу «Талиона». Дворец на Невском по частям уходит кредиторам миллиардера

Суд в первой инстанции постановил отобрать у Ебралидзе 9,99% акций АО «Талион» и отдать банку «Санкт-Петербург» за долги. На кону – видовая гостиница во дворце на Невском.

Куйбышевский районный суд 11 февраля в первой инстанции взыскал с Александра Ебралидзе 9,99% акций АО «Талион» в счет погашения по кредитному договору с ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Сам Ебралидзе на судебное заседание не явился.

Акции использовались в качестве залога по кредитам, которые банк в 2010 году предоставил структурам Ебралидзе на общую сумму в 4 млрд рублей. Деньги надо было вернуть до 22 ноября 2018 года, но Ебралидзе этого не сделал.

Общая сумма требований банка «Санкт-Петербург» к АО «Талион» и его дочке ЗАО «Елисеев Палас Отель», которые принадлежат Александру Ебралидзе, сейчас составляет 5,5 млрд рублей. Обе компании занимались развитием гостиницы Taleon Imperial Hotel на пересечении Невского проспекта и набережной Мойки. Они же – основные собственники этого здания и земли под ним.

Представители банка сообщали журналистам, что собираются подавать к компаниям банкротные иски. Сам Ебралидзе собирается вернуть долги с помощью продажи гостиницы. Он уже много раз пробовал это сделать, но пока ему это не удавалось.



