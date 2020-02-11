Олег Тиньков: Не собираюсь смотреть российский футбол, ну, за исключением «Зенита» – это единственная команда европейского уровня

Российский бизнесмен Олег Тиньков, ранее неоднократно критиковавший российский футбол, прокомментировал информацию о том, что «Тинькофф Банк» может стать титульным спонсором Российской премьер-лиги.

«Я лично не собираюсь ходить на футбол и смотреть его, ну, за исключением «Зенита», все-таки я из Питера, и это правда единственная евро-уровня команда. Но «Тинькофф Банк» так решил, у банка миллионы владельцев карт, и это болельщики футбола, и банк их хочет поддержать, как я понял... прекрасно! У «Тинькофф» бюджет на маркетинг и спонсорство 10 млрд в 2020-м – пусть как хотят, так и тратят...

Но все мои слова от 2014-го остаются в силе (справедливости ради, Дюков, Галицкий и кто там еще делают российский футбол, конечно, лучше)... но я не принимаю операционные решения в банке, я про это пишу ниже... я всего лишь акционер! И как и вы, покупаю и продаю акции через «Тинькофф Инвестиции»... я не лезу в управление! Наверное, наш англичанин Оливер Хьюз (председатель совета директоров банка. – Прим. ред.) полюбил российский футбол; а я пока смотрю английскую Премьер-лигу», – написал Тиньков в Instagram (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.).

Ранее стало известно о готовящейся сделке между «Тинькофф Банком» и РПЛ. Контракт титульного спонсора будет рассчитан на 300 миллионов рублей в год. Соглашение предусматривает переименование чемпионата России. Турнир будет официально называться «Тинькофф Российская Премьер-лига».

В 2014 году Тиньков заявил, что никогда не будет спонсировать российский футбол потому, что это «жалкое зрелище», а российские футболисты «выглядят как обсосы и играют как обсосы».



