«Я замкнула электроцепь и взломала замок». Русская Сара Коннор сбежала из коронавирусного карантина в Петербурге

Изолированный бокс для карантина по коронавирусу не смог удержать 32-летнюю петербурженку Аллу в Боткинской больнице. Она заявила, что выбралась на свободу благодаря знанию точных наук.

«В пятницу я совершила побег. Я не в больнице, – сообщила она корреспонденту «Фонтанки» 11 февраля. – Я замкнула электроцепь и взломала замок. Я ведь оканчивала физмат».

К её удивлению, несмотря на то, что она уже четвертый день как дома, её никто не ищет — ей не звонят из больницы и из полиции. «Была бы больна — оборвали бы телефонные линии», – резюмирует Алла.

«Фонтанка» подробно рассказывала историю девушки. Алла улетела из Китая 30 января. В Пулково ей посоветовали при малейших проблемах со здоровьем обращаться к врачам. 4 февраля у неё заболело горло, и после вызова скорой к ней явилась комиссия из Роспотребнадзора, которая направила девушку на 14-дневный карантин. Хотя изначально обещали, что он продлится один день.





В Роспотребнадзоре затруднились прокомментировать побег. Главный врач Боткинской больницы на звонок «Фонтанки» не ответил.

Ранее о своем побеге из коронавирусного карантина рассказала беременная жительница Самары.

Напомним, что число умерших от коронавируса в Китае к 11 февраля достигло 1011 человек: только в провинции Хубэй, откуда началась вспышка заболевания, зарегистрировали 103 новых смертельных исхода.

В Петербурге предписано изолировать на 14 дней прибывших из Китая, у которых выявят признаки заболевания на санконтроле или же позднее, когда они обратятся к врачам самостоятельно.