За тактильное общение с «фээсбэшной мордой» после неловкого ДТП у Литейного арестованы трое

Дзержинский районный суд отправил под арест троих петербуржцев, побеспокоивших старшего оперуполномоченного под боком управления ФСБ на Литейном. После странной аварии оперативника били в грудь и цеплялись за одежду.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 11 февраля, следствие обратилось с ходатайством о заключении под стражу Сергея Кононка, Антона Клюга и Ивана Гончарова. Им вменяют применение насилия и оскорбление представителя власти (статьи 318 и 319 УК).

Отличились они ранним утром 15 января, когда на Шпалерной, 28, били в грудь и хватали за одежду оперативника отдела собственной безопасности регионального УФСБ. Капитан Терехов находился при исполнении, после тактильного общения он под видеофиксацию наслушался резкостей в отделе ГИБДД. Особенно выделился четвёртый фигурант – Николай Зимин, который исполнял роль потерпевшего и сочно описывал, в чём якобы виновата «фээсбэшная морда». Он арестован 5 февраля.

Его товарищей также отправили в изолятор, обживаться в СИЗО они будут по меньшей мере до 20 марта. «Фонтанка» подробно рассказывала о том, как белая «Нива» под управлением Зимина у Литейного проспекта подставилась под «Фольксваген» капитана Терехова. Устроившие шоу знакомы с Уголовным кодексом не понаслышке. Так, о Кононке можно узнать в материале о банде Злобного Карлика.







