Готовая «трёшка» в Пушкинском районе – решение для большой семьи

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Строительная компания «Терминал-Ресурс» установила специальные цены на оставшиеся квартиры большой площади в готовом жилом комплексе «Образцовый квартал 2».

Застройщик ведёт комплексное освоение территории в двух километрах от Пушкина вдоль Петербургского шоссе. Престижный микрорайон получил название «На Царскосельских холмах». Малоэтажный ЖК «Образцовый квартал 2» состоит из 4-х домов на 320 квартир. Он построен по кирпично-монолитной технологии. Система отопления решена по технологии «тёплый водяной пол» с автономными газовыми котельными. Дома с нулевого уровня оборудованы бесшумными лифтами швейцарской Schindler.

Жилой комплекс введён в эксплуатацию и заселён. Последние несколько крупногабаритных квартир площадью от 87 кв.м. предлагаются со скидкой 200 000 рублей. Это одно из лучших предложений в Петербурге в аналогичном сегменте по качеству и по цене.

Квартиры передаются с предчистовой отделкой: выполнена стяжка пола, произведена разводка электрики, установлены качественные теплопакеты с вентиляционными клапанами и металлическая дверь производства «Эльбор» с антивзломными замками. Дизайнер интерьера подготовил несколько вариантов планировок.

Высокие потолки, панорамное остекление, просторные балконы и лоджии обеспечивают проникновение максимум света. Есть возможность объединения кухни с гостиной. Проектом предусмотрено два больших санузла.

Квартиры находятся в собственности у застройщика, продаются по договору купли-продажи. Есть возможность использования ипотеки, материнского капитала, субсидий.

Сроки проведения акции: с 1.02.2020 года по 29.02.2020 года. Готовые и строящиеся квартиры в Пушкинском районе от застройщика: г. Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «Перспектива» (рядом с ЖК «Образцовые кварталы»), +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Бизнес парк «Гараж», жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya