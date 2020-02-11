Зеленский уволил Богдана с поста главы своей администрации

Андрей Богдан уволен с поста руководителя администрации президента (Офиса президента) Украины, соответствующий указ Владимир Зеленский подписал 11 февраля, он уже обнародован на сайте главы соседнего государства. Другим указом Зеленский доверил этот пост оппоненту Богдана – Андрею Ермаку, который до этого времени был помощником президента Украины.

О том, что Андрей Богдан покинет свою должность, украинская пресса писала накануне. Конфликт между ним и Ермаком в последнее время перешел границы команды президента и вылился в публичное пространство. Дело дошло до того, что Богдан в конце января не пришел на церемонию прощания с погибшими в авиакатастрофе в Иране украинцами из-за ссоры с внештатным советником президента Андреем Ермаком. Украинская пресса писала о том, что Богдан, согласовывая детали мероприятия, разместил Андрея Ермака во втором ряду, за спинами президента, премьера и спикера, как положено по протоколу. Однако сам советник оказался недоволен такой рассадкой, считая, что именно он работал над решением "иранского кризиса" и возвращением тел погибших украинцев. Ермак пожаловался президенту, и тот за него заступился. Это оскорбило руководителя ОПУ, и Богдан отказался приходить на мероприятие.

Напомним, ещё в середине осени минувшего года Андрей Богдан на встрече с местными и иностранными журналистами заявил, что он разочаровался во фракции правящей партии "Слуга народа" в парламенте страны. Богдан считает, что у многих депутатов из-за стремительного карьерного роста началась "звездная болезнь", и отметил, что во фракции есть "психически больные люди".



