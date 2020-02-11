Горсуд оставил в силе отмену ручного пересчета в МО «Остров Декабристов». Совет ждет ротация депутатов

Городской суд 11 февраля оставил в силе решение Василеостровского райсуда об отмене итогов ручного пересчета бюллетеней на муниципальных выборах в МО «Остров Декабристов», передает корреспондент «Фонтанки» из зала заседания. Решение вступило в силу немедленно, в результате мандаты теряют два народных избранника, в том числе глава МО Ольга Погосян.

Решение суда слушатели и представители заинтересованных лиц, порядка 30 человек, встретили аплодисментами.

«Неожиданно, но приятно», – сказала судья.

В результате в совет «Острова Декабристов» должны войти два кандидата в депутаты от «Яблока» – Наталия Невзорова и Алексей Захаров, а потеряет кресло помимо Погосян Анастасия Давыдова.





Напомним, на избирательных бюллетенях выборов муниципальных депутатов МО нашли типографский брак – едва заметные точки. Участки были оборудованы КОИБами – комплексами обработки избирательных бюллетеней, которые представляют собой автоматизированные урны. И считывали точки как проявление волеизъявления.

Было принято решение о ручном пересчете, во время него наблюдатели фиксировали , что в бюллетенях напротив фамилии Погосян появились одинаковые характерные отметки «галочки». При этом на одном листе отметки отличались по почерку и чернилам ручки.

Итоги ручного пересчета по УИКам №170, 171, 172, 173, 175 и 179 Василеостровский районный суд отменил в конце декабря.



