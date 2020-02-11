VR и РЖД создадут общую систему продажи билетов на «Аллегро» для болельщиков Евро-2020

Российский и финский железнодорожные операторы готовятся облегчить покупку билетов на «Аллегро» футбольным фанатам, которые предусмотрительно планируют поездку за три месяца. Об этом «Фонтанке» 11 февраля рассказали в пресс-службе VR.

Сейчас VR и РЖД обсуждают возможность создания общей системы продажи проездных документов на скоростной поезд между Петербургом и Хельсинки, чтобы футбольные болельщики могли заранее забронировать поездку на матч туда и обратно.

Продажа обычно открывается за 90 дней до даты отправления. «Мы предполагаем, что футбольные фанаты хотят купить билеты на поезд в день начала продажи. Сейчас мы изучаем возможность дать им право приобрести сразу и обратный билет, хотя обычно его нельзя забронировать за более чем 90 дней», – прокомментировали в VR, отметив, что точную дату начала продаж к матчам объявят позднее.

Других льгот или скидок для болельщиков не предусмотрено.





«Мы, конечно, сделаем все возможное, чтобы разместить как можно больше пассажиров и любителей футбола в поездах «Аллегро». Самые популярные рейсы ходят сдвоенным составом, который вмещает около 660 пассажиров. В настоящее время мы совместно с РЖД планируем эти сдвоенные «Аллегро», а также возможные ночные рейсы на время проведения чемпионата Европы», – рассказали в пресс-службе VR.

Ранее представитель МИД РФ Владимир Запевалов сообщил, что на Евро-2020 в Петербург приедут 50 тысяч финских футбольных болельщиков.

К чемпионату мира в 2018 году тоже пускали сдвоенные и ночные «Аллегро». Продажи на поезда из Финляндии в Россию в июне 2018-го выросли на рекордные 24%