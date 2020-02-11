Тарифы, развязки и границы. Петербург и Ленобласть договорились о плане интеграции

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко достигли договоренности о формировании интеграционного плана регионов. Соглашение о границах хотят подготовить весной.

Как рассказали «Фонтанке» в Смольном 11 февраля, площадкой для решения этих задач будет координационный совет Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сфере социально-экономического развития. От Петербурга вопрос будут курировать вице-губернаторы Евгений Елин и Владимир Княгинин. Среди задач совета – гармонизация законодательства и определение финансовых обязательств в социальной сфере, развитии дорожной инфраструктуры и в транспортном обслуживании. Кроме того, согласовывать действия будут и в тарифной политике.

«Что касается строительства транспортных развязок на границах Петербурга и Ленинградской области, то на текущий момент выстроенного механизма взаимодействия по вопросам финансирования между субъектами нет, – сообщили в Смольном. – Исключения – частные инвестиционные проекты. В дальнейшем процентное соотношение финансирования будет необходимо определять индивидуально в каждом случае».







Сейчас Петербург и Ленобласть объединяют такие проекты как строительство транспортного обхода пос. Мурино и Нового Девяткино: развязки в створе Пискаревского проспекта с выходом на автомобильную дорогу Санкт-Петербург – Матокса и продолжение проспекта Маршака до Муринской дороги с мостом через Муринский ручей.





Кроме того, в правительстве напомнили, что 24 января одобрена концепция развития Санкт-Петербургского железнодорожного узла. 25 февраля Смольный, правительство Ленинградской области и правление ОАО «РЖД» планируют подписать документ.

Одним из главных вопросов остается обсуждение изменения границ регионов.

«Наши регионы используют различные системы при работе с картографическим материалом, в ЕГРН нет сведений об административной границе между субъектами, – утверждают в Смольном. – На некоторые территории государственная собственность не разграничена. Встречаются случаи пересечения городских и областных земель. Это все порождает неопределенность в имущественно-правовом статусе земельных участков, усложняется процедура их формирования и кадастрового учета. В конечном итоге это вызывает трудности при размещении социальных объектов – детских садов, школ, дорог, поликлиник, развитии жилищной инфраструктуры».







В итоге рабочая группа должна разработать проект соглашения об утверждении границ между двумя субъектами; потом его рассмотрят на координационном совете, подпишут оба губернатора и утвердят оба законодательных собрания. Ориентировочный срок подготовки материалов и проекта соглашения для рассмотрения на совете – весна 2020 года.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что регион собирается интегрироваться с Петербургом. Речь идет о таких направлениях деятельности, как выравнивание тарифов на коммунальные услуги и строительство транспортных развязок. Кроме того, Дрозденко предложил решить вопрос рассинхронизации в «мусорной» политике регионов: ввести некий дополнительный экологический сбор на тонну отходов, которые везут из Петербурга к областным полигонам.