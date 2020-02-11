Авто Признание & Влияние Фонтанка-500 Книги «Фонтанки» Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+4°C
/ Завтра: +2
$ 63.95р
69.77р
16:47 11.02.2020
Расширенный поиск

Власть
11.02.2020 12:42
Печать

Тарифы, развязки и границы. Петербург и Ленобласть договорились о плане интеграции

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко достигли договоренности о формировании интеграционного плана регионов. Соглашение о границах хотят подготовить весной.

Как рассказали «Фонтанке» в Смольном 11 февраля, площадкой для решения этих задач будет координационный совет Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сфере социально-экономического развития. От Петербурга вопрос будут курировать вице-губернаторы Евгений Елин и Владимир Княгинин. Среди задач совета – гармонизация законодательства и определение финансовых обязательств в социальной сфере, развитии дорожной инфраструктуры и в транспортном обслуживании. Кроме того, согласовывать действия будут и в тарифной политике.

«Что касается строительства транспортных развязок на границах Петербурга и Ленинградской области, то на текущий момент выстроенного механизма взаимодействия по вопросам финансирования между субъектами нет, – сообщили в Смольном. – Исключения – частные инвестиционные проекты. В дальнейшем процентное соотношение финансирования будет необходимо определять индивидуально в каждом случае».


 

Сейчас Петербург и Ленобласть объединяют такие проекты как строительство транспортного обхода пос. Мурино и Нового Девяткино: развязки в створе Пискаревского проспекта с выходом на автомобильную дорогу Санкт-Петербург – Матокса и продолжение проспекта Маршака до Муринской дороги с мостом через Муринский ручей.


Кроме того, в правительстве напомнили, что 24 января одобрена концепция развития Санкт-Петербургского железнодорожного узла. 25 февраля Смольный, правительство Ленинградской области и правление ОАО «РЖД» планируют подписать документ.

Одним из главных вопросов остается обсуждение изменения границ регионов.

«Наши регионы используют различные системы при работе с картографическим материалом, в ЕГРН нет сведений об административной границе между субъектами, – утверждают в Смольном. – На некоторые территории государственная собственность не разграничена. Встречаются случаи пересечения городских и областных земель. Это все порождает неопределенность в имущественно-правовом статусе земельных участков, усложняется процедура их формирования и кадастрового учета. В конечном итоге это вызывает трудности при размещении социальных объектов – детских садов, школ, дорог, поликлиник, развитии жилищной инфраструктуры».


 

В итоге рабочая группа должна разработать проект соглашения об утверждении границ между двумя субъектами; потом его рассмотрят на координационном совете, подпишут оба губернатора и утвердят оба законодательных собрания. Ориентировочный срок подготовки материалов и проекта соглашения для рассмотрения на совете – весна 2020 года.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что регион собирается интегрироваться с Петербургом. Речь идет о таких направлениях деятельности, как выравнивание тарифов на коммунальные услуги и строительство транспортных развязок. Кроме того, Дрозденко предложил решить вопрос рассинхронизации в «мусорной» политике регионов: ввести некий дополнительный экологический сбор на тонну отходов, которые везут из Петербурга к областным полигонам.


© Фонтанка.Ру
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК «Эталон»
11.02.2020 16:07

ЖК Галактика Pro от Группы «Эталон» получил аккредитацию еще одним банком

АО «Райффайзенбанк» аккредитовал жилой комплекс класса бизнес-лайт Галактика Pro, который Группа «Эталон» возводит в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга в непосредственной близости от станций метро «Балтийская» и «Фрунзенская».
ГК «Ленстройтрест»
11.02.2020 15:20

Покупатели квартир в «Янила Кантри» смогут не платить за коммунальные услуги в течение года

До конца февраля при покупке квартиры в новых корпусах второй очереди голландского квартала «Янила Кантри» клиенты ГК «Ленстройтрест» могут воспользоваться сертификатами на годовое коммунальное обслуживание.
pixabay.com
11.02.2020 13:10

МКБ предлагает проезд в петербургском метро за 1 рубль

10 февраля 2020 года Московский кредитный банк (МКБ) запустил акцию «Нам по пути».
фото предоставлено организацией ЛАКРУС
11.02.2020 12:47

Как Петербург объединяет Россию с Латинской Америкой с помощью искусства

В Петербургском пространстве "Севкабель Порт" завершилась фотовыставка Viva Cuba Viva, приуроченная к 500-летию Гаваны. Почетным гостем выставки стал один из известнейших чилийских политиков, документалист и философ Марко Энрикес-Оминами
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
11.02.2020 12:02

Банк «Санкт-Петербург» обеспечил эффективную реорганизацию компании «Мега-Авто»

Для обеспечения максимальной прозрачности и структурирования процедуры реорганизации компании «Мега-Авто» был привлечен партнер – Банк «Санкт-Петербург».
Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
11.02.2020 11:30

Дайджест строительства объектов компании «Отделстрой»

«Отделстрой» сообщает о ходе строительства жилых комплексов «Новый Лесснер» и «Новый Оккервиль» в январе 2020 года.
«Аквилон Инвест»
11.02.2020 11:20

«Аквилон Инвест» открыл продажи коммерческих помещений в Приморском районе

Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» открыл продажи коммерческих помещений в первой очереди жилого комплекса комфорт-класса «FoRest Аквилон», строящегося у Юнтоловского заповедника в Приморском районе. Минимальная цена - от 189 тысяч рублей за квадратный метр при 100%-ой оплате.
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
10.02.2020 17:56

Более половины квартир в новостройках Петербурга продаются через агентства

В 2019 году на долю агентств недвижимости и брокеров пришлось 55% продаж на первичном рынке Петербурга. Об этом рассказал генеральный директор компании «Петербургская Недвижимость» Олег Пашин в рамках выступления на форуме «Движение» в Сочи.
ЗАО "Инвестторг"
10.02.2020 17:45

СК «Инвестторг»: ЖК «Европейский парк» - высокая степень готовности

Компания «Инвестторг» продолжает активное строительство ЖК «Европейский парк» в городе Кудрово, расположенного в нескольких шагах от парка Оккервиль. Возведение объекта находится на финишной прямой.
предоставлено компанией ARKAN
10.02.2020 16:25

Система ARKAN спасла два автомобиля за 5 минут

В минувшую субботу 8 февраля охранный комплекс ARKAN Control спас два автомобиля в Петербурге с разницей в 5 минут.
ГК «Полис Групп»
10.02.2020 11:55

Готовность 3-ей очереди ЖК «Полис на Комендантском» почти 60%

Третья очередь ЖК «Полис на Комендантском» готова на 58%.
предоставлено РСТИ (Росстройинвест)
10.02.2020 11:38

Покупатели «двушек» в ЖК New Time получат паркинг за рубль

В феврале при покупке двухкомнатной квартиры в корпусе 2.1 жилого комплекса New Time, который холдинг РСТИ (Росстройинвест) строит в Приморском районе, клиенты могут приобрести парковочное место за символическую плату в 1 рубль.