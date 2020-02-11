Концепцию развития Санкт-Петербургского железнодорожного узла планируют подписать 25 февраля

25 февраля Смольный, правительство Ленинградской области и правление ОАО «РЖД» планируют подписать концепцию развития Санкт-Петербургского железнодорожного узла. Проект одобрили 24 января.

О том, что документ предполагается подписать через 2 недели, «Фонтанке» рассказали в правительстве города. 24 января проект был одобрен на заседании рабочей группы по вопросу развития территории, ограниченной полосой отвода железной дороги и прилегающими к ней земельными участками в Санкт-Петербурге. При этом в состав группы входили представители управления Ленинградской области по транспорту, а реализация самой концепции потребует корректировки Объединенной комплексной транспортной схемы двух регионов.

«Фонтанка» рассказывала о проекте, который РЖД представили в Смольном еще в прошлом году. В начале 2020-го стали известны детали. Стоимость всех мероприятий до 2030 года составит 598,6 млрд. Из них 339,4 млрд направят на пассажирскую часть (пригородное и внутригородское движение), 224,6 млрд – на грузовую. 34,3 млрд пойдут на развитие инфраструктуры. Пассажирская часть предусматривает , в частности, строительство двух полуколец так называемой городской электрички: Ораниенбаум – Белоостров (через Пулково) и Гатчина – Балтийская – Лигово – Волковская – Токсово. Кроме того, уже после 2030 года РЖД может организовать линию Тосно – Белоостров, которая соединит тоннелем Финляндский и Московский вокзалы. Подробнее о планах РЖД читайте в материале «Фонтанки».



