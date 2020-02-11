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Общество
11.02.2020 12:40
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«Те же яйца, только сбоку». Ксению Собчак забросали после дебюта на Первом канале

Ксения Собчак попросила подписчиков в Instagram поделиться впечатлениями от новой передачи Doc Talk на Первом канале. Если Константин Эрнст прочитает комментарии, шоу можно закрывать. Поклонники не расстроятся.

Призыв к подписчикам Собчак опубликовала утром 11 февраля: «Ну как вам? Какие впечатления? Документальные реконструкции реальных событий – совершенно новый жанр на ТВ. Интересно, «зайдет ли» зрителям Первого?) Интересны ваши комментарии и конструктивная(!) критика!»

Мнения подписчиков условно можно разделить на две категории – «плохо» и «отвратительно». Кроме советов сменить стилиста, зрителей отпугнула неоригинальность Собчак.


«Одно и то же из шоу в шоу, как под копирку. Ничего нового: ни формат, ни подача, ни тема… Смотреть больше не буду, жалко своего времени», – написала Лариса Мартынюк.

Пользователь Ольга Протченко поставила Собчак в один ряд с Малаховым, Шепелевым, Борисовым и посоветовала Первому каналу заменить ведущую на какой-нибудь художественный фильм. За шаблонность ей «влетело» от многих: «Те же яйца, только сбоку», – пишут в комментариях.

Многие попеняли Собчак за жизнь в иллюзорном мире.

«Документальные реконструкции – совершенно не новый жанр. Ожидала большего, а так – смесь из разных ток-шоу, не интересно», – поделилась болью Ольга Антонова.

Дмитрий Лукашов согласен: «Документальные реконструкции реальных событий мы делали еще на ТВЦ много-много лет назад! Года три или четыре каждую неделю. Так что жанр давно не новый, но очень интересный! Удачи Вам, будем смотреть и поддерживать!»

Фабрикой конъюнктурных фейков назвала Первый канал подписчица Кристина Абрамова. В качестве образца для подражания она упомянула передачу «Осторожно, Собчак». С ней согласились многие: «Стоило рваться на Первый канал, чтобы вот с этим выйти… Бред», – написал пользователь popik1980.

Некоторые увидели в Doc Talk признаки «малаховщины», но в целом работу Собчак в качестве ведущей оценивают хуже ее коллег по цеху ток-шоу: «Очень грустно, когда нас считают за недалеких зрителей! Ксения решила себя показать с другой стороны, умной, серьезной, справедливой! Плохо у неё получилось», – отметил пользователь Сергей Бибик.

Первый выпуск Doc Talk посвятили истории сестер Хачатурян, убивших отца на фоне сексуальных домогательств. Собчак не уложилась в часовую версию ток-шоу, 11 февраля следует продолжение. Следующие темы держатся в секрете. По данным «Фонтанки», съемочная группа Doc Talk работает над передачей о петербургском историке Олеге Соколове, обвиненном в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко.

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