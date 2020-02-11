В ГК «ПСК» рассказали, как ключевая ставка влияет на рынок недвижимости

Банк России на первом в этом году заседании снизил ключевую ставку на 0,25 п. п., до 6% годовых. Следом за этим последует снижение ставок по ипотеке и вкладам. Как отмечают в ГК «ПСК», это может поддержать покупательский спрос и одновременно укрепить позиции инвестиционной недвижимости.

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Ипотека

— Два банка из топ-10 уже заявили о корректировках ипотечных программ с учётом конъюнктуры рынка. За ними последуют и остальные, что снизит размер средней по рынку ставки, а также позволит рефинансировать кредит на более привлекательных условиях, — говорит руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «ПСК» Ирина Тютрина.

Параллельно с дешевеющей ипотекой возрастают требования к заёмщикам. Это логичный шаг: финансовый сектор стремится свести риски к минимуму и не допустить массовых невыплат. Для самих заёмщиков это также актуально, поскольку поможет оценить свои возможности и избежать возможного банкротства.

Повысить шансы на одобрение кредита поможет предоставление сведений о дополнительных доходах: заработке на фрилансе или сдаче недвижимости в аренду.

Инвестиции в недвижимость

По данным ЦБ РФ, средняя максимальная ставка вкладов в январе упала до 5,76% годовых, опустившись до нового исторического минимума. Февральское снижение ключевой ставки подстегнёт банки и дальше опускать ставку, а инвесторов — искать более прибыльные источники пассивного дохода.

Инвестиции в недвижимость являются альтернативой вкладам. Например, апартаменты – это полноценный инвестиционный инструмент, который может обеспечить владельцу в среднем от 8 до 19% в зависимости от выбранной программы доходности и качества управления.

— Инвесторы ищут проект, где при минимальных вложениях они получат максимальную прибыль. На сегодняшний день, по оценке экспертов*, самым доступным на петербургском рынке является апарт-комплекс Start, где стоимость одного юнита начинается от 1,6 млн руб., — говорят в ПСК. — Кроме того, цена входа снизилась до беспрецедентных 500 тыс. руб. благодаря новой программе долевой покупки и владения апартаментами. Это эксклюзивное предложение на рынке, которое отвечает на запрос инвесторов с относительно небольшой суммой свободных средств и желанием инвестировать. Теперь они могут приобрести долю по фиксированной и конечной стоимости в 500 тыс. руб. и получать доход пропорционально вложениям.

О подробностях новой программы расскажут в отделе продаж Start напротив станции метро «Парнас», а также в центральном офисе ГК «ПСК». Менеджеры также предоставят информацию о возможностях покупки, включая ипотеку и рассрочку от застройщика. Запись на предварительную консультацию по телефону (812) 640-38-38.

*По данным сайта Novostroy.su

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