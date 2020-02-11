День голосования по поправкам в Конституцию планируют сделать выходным. И в середине недели

В Кремле перебирают даты, которые могут поспособствовать максимальной явке на народное голосование по поправкам в Конституцию. По данным РБК, которые издание излагает в статье от 11 февраля, пока лидирует среда, 22 апреля.

Идея провести голосование в будний день впервые прозвучала в конце января на заседании рабочей группы по подготовке поправок в Основной закон. Затем для удобства и с расчетом на более высокую явку было предложение сделать день голосования выходным.

«Ранее в качестве основной даты в администрации президента рассматривали воскресенье, 12 апреля, второй вариант — воскресенье, 26 апреля. Однако на 12 апреля в этом году выпадает Вербное воскресенье, когда многие идут в церковь, а недостаток 26 апреля в том, что уже начинается дачный сезон, плюс люди начинают разъезжаться на майские праздники, что негативно скажется на явке, — говорят три близких к Кремлю собеседника. На 19 апреля выпадает православная Пасха, которой предшествует Страстная неделя, — все это не подходит для голосования по поправкам в Конституцию», — поясняют источники РБК.







Дату голосования рабочая группа планирует закрепить в законопроекте о поправках. Об этом ранее заявлял сопредседатель группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.



