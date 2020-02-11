Как Петербург объединяет Россию с Латинской Америкой с помощью искусства

фото предоставлено организацией ЛАКРУС

В Петербургском пространстве "Севкабель Порт" завершилась фотовыставка Viva Cuba Viva, приуроченная к 500-летию Гаваны. Почетным гостем выставки стал один из известнейших чилийских политиков, документалист и философ Марко Энрикес-Оминами.

В рамках выставки российскому зрителю впервые представили документальный фильм «Латинская Америка: Гигант в смятении» аргентинского режиссера Родриго Васкеса. Марко Энрикес-Оминами выступил автором идеи киноленты, российскую премьеру которой помог подготовить сетевой проект ЛАКРУС.

– Основная миссия выставки, как и всего проекта ЛАКРУС – укрепление и восстановление местами утраченных культурных связей между Россией и странами Латинской Америки, – пояснила руководитель проекта Оксана Катышева. – Мы налаживаем культурный обмен через международные гуманитарные проекты, академические конференции и исследования, а еще помогаем странам-участникам проекта познакомиться с актуальным искусством.

Выставка современной фотографии Viva Cuba Viva стала одним из таких проектов и первой в серии предстоящих 33 тематических выставок – по числу латиноамериканских государств. В планах выставки, посвященные Мексике, Чили и Аргентине.

Марко Энрикес-Оминами – создатель прогрессистской партии Чили, трижды кандидат на пост президента Чили. В своем документальном фильме политик обрисовывает экономическую, политическую и общественную ситуацию в странах Латинской Америки и задается вопросом, есть ли будущее у левых движений в государствах региона.

– Это мой субъективный взгляд и попытка анализа ситуации после моего провала на президентских выборах, – говорит политик. – В последние три года левые проиграли почти все выборы по демократической линии. В фильме я задаюсь вопросом "почему" и нахожу этому несколько объяснений. Прежде всего, это появление среднего класса, неравенство в обществе, большая роль США в латиноамериканской политике, а также сосредоточение на защите общих ценностей, а не сугубо партийных интересов.

Сейчас политик создал интернациональную политическую группу Grupo de Puebla, задача которой – объединить прогрессистских латиноамериканских политиков для решения общих проблем и преодоления внутренних кризисов региона. Сегодня в организации состоят 40 политических лидеров 13 стран.

Справка

Организатор: организация ЛАКРУС, объединяющая Латино-Карибскую Америку (ЛАК) и Россию (РУС) для развития позитивного диалога и культурного взаимообмена. Партнер проекта – Центр Ибероамериканских исследований СПбГУ. Кураторы проекта: Оксана Катышева, руководитель проекта ЛАКРУС, Ольга Юдина, исследователь латиноамериканского искусства.

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