«Малюська» нерпы, спасённая в Стрельне, чувствует себя хорошо и сосёт рыбку вместо соски

Сотрудники петербургского центра сохранения морских млекопитающих рассказали, как себя чувствует спасённый в Стрельне детёныш кольчатой нерпы. Новые фотографии крохи опубликованы в соцсетях организации 11 февраля.

«Несколько фоток малюськи из Стрельны. Малюська пьет растворчик из трубочки и потом по полчаса сосёт кусочек рыбки вместо соски. В целом, тьфу-тьфу, состояние её стабильное», – сообщают в центре.

Ранее «Фонтанка» писала, что первого в этом году щенка нерпы спас сотрудник яхт-клуба в Стрельне. Трёхдневного детёныша в порезах от битого льда доставили к специалистам в коробке.



