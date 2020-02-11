Видео: сейф с тремя миллионами влюбленного пенсионера коварная иностранка затаскивала в лифт на простыне. Очевидцы не удивились

Процесс затаскивания в лифт сейфа, украденного из квартиры пенсионера в Приморском районе Петербурга, попал в объектив камеры наблюдения. Даме было тяжело, но ей удалось добраться до Псковской области.

Кадры 11 февраля предоставила пресс-служба регионального управления МВД. На первых секундах видно ящик, прикрытый голубой материей, который стоит на ковре возле лифтов первого этажа. В холле немало людей, выходящих и заходящих в парадную. Картина, судя по всему, никого не удивила. Главной героине ролика явно нелегко, сейф поддается с трудом. Отметим, помочь даме никто не порывается. В итоге ей все же удалось затащить ящик с деньгами в лифт, но пока она бегала за другими сумками, двери закрылись. Несколько секунд ей пришлось понервничать. Есть на ролике и внешняя съемка, судя по всему, это кадры с улицы Савушкина, откуда 33-летняя иностранка и стащила деньги.

Как ранее писала «Фонтанка», трудности с сейфом гражданке Узбекистана пришлось преодолевать 24 декабря, когда она вышла из квартиры 67-летнего любовника. Мужчина познакомился с ней на сайте знакомств, пригласил в гости. Предметом ее интереса в конце концов стал сейф, деньги предприниматель взял в кредит на новый бизнес.

В ГУ МВД добавили, что поймать воровку удалось уже в Псковской области. Она направлялась на поезде в Москву с надеждой уехать на родину. Часть денег она потратила, другую перевела в Узбекистан.





Уголовное дело возбуждено по статье о краже в особо крупном размере. У обольстительницы на территории России нет никакой регистрации.