Участок Московского проспекта ограничат до конца марта, а Ветеранов - до середины мая

В Московском и Кировском районах Петербурга с 13 февраля изменятся схемы движения транспорта из-за работ на освещении и водопроводе. Ограничения продлятся больше месяца.

Как сообщает 11 февраля пресс-служба Государственной административно-технической инспекции, с 13 февраля по 30 марта, а также с 4 по 5 апреля будет ограничено движение транспорта по Московскому проспекту от площади Победы до Ленинского проспекта. Ассоциация «Невский Свет» будет реконструировать наружное освещение.

А до 12 мая в связи с продолжением работ ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по прокладке водопровода ограничат движение по проспекту Ветеранов от проспекта Маршала Жукова до улицы Козлова. При этом будет закрыт левый поворот при движении по Ветеранов (в обоих направлениях) на улицу Солдата Корзуна.

---



