Утечки не было. «Лента» опровергла информацию о сливе данных клиентов в Сеть

Продуктовый ретейлер «Лента» опроверг информацию о возможной утечке клиентской базы в Москве и Московской области.

Как сообщила компания 11 февраля, собственное расследование компании и независимая оценка не подтвердили сведения, опубликованные на прошлой неделе телеграм-каналом «Утечки информации».

Ранее на одном из форумов была выставлена на продажу база якобы с персональными данными клиентов торговой сети «Лента», в ней содержалось 90 тысяч строк, в том числе сведения с именами, фамилиями и номерами телефонов.

Как сообщили в «Ленте», компания также привлекла внешнего независимого эксперта для проверки информации. «Расследование, проведенное третьей стороной, также не подтвердило факта утечки данных клиентов «Ленты», – отметили в пресс-службе.



