Банк «Санкт-Петербург» обеспечил эффективную реорганизацию компании «Мега-Авто»

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Для обеспечения максимальной прозрачности и структурирования процедуры реорганизации компании «Мега-Авто» был привлечен партнер – Банк «Санкт-Петербург».

«Мега-Авто» – одна из старейших дилерских групп в России, работающая с 1993 года, и представленная в 4 городах России – в Санкт-Петербурге, Волгограде, Калуге и Мурманске.

«Банк «Санкт-Петербург» является одним из крупнейших банков на Северо-Западе РФ, с инвестициями в автомобильную отрасль на уровне 40 млрд рублей. Банк работает почти со всеми российскими и многими мировыми автопроизводителями, предоставляет услуги факторинга ряду дилерских сетей и, в том числе, является давним партнером Группы компаний «Мега-Авто». Поэтому, когда представители ГК «Мега-Авто» обратились за помощью в структурировании сделки, Банк, обладая высокой отраслевой специализацией, обеспечил полное сопровождение сделки, целью которой было сохранить максимально эффективный бизнес компании», – отметил заместитель Председателя Правления Банка «Санкт-Петербург» Вячеслав Ермолин.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.)

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