Курникова и Иглесиас в третий раз стали родителями. Секрет выдал брат

В семье испанского исполнителя Энрике Иглесиаса и бывшей российской теннисистки Анны Курниковой родился третий ребёнок. Пара не спешит делиться с поклонниками радостью, но брат певца не удержался.

О пополнении в семье младшего брата Энрике Хулио Хосе Иглесиас объявил в прямом эфире чилийской радиостанции ADN, пишет Daily Mail 10 февраля. Он заявил, что вновь стал дядей, добавил, что родители счастливы, но на просьбу рассказать подробности, мальчик или девочка, ответил отказом: «Это пока секрет».

Сами родители в своих соцсетях любопытство поклонников пока тоже не удовлетворяют. 38- летняя Курникова и 44-летний Иглесиас вместе с 2001 года, в 2017-м у пары родились близнецы.







