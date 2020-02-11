Дайджест строительства объектов компании «Отделстрой»

Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»

«Отделстрой» сообщает о ходе строительства жилых комплексов «Новый Лесснер» и «Новый Оккервиль» в январе 2020 года.

Активно строится первая очередь жилого комплекса бизнес-класса «Новый Лесснер», расположенная в 250 метрах от Выборгской набережной, близ Кантемировского моста.

Все четыре жилых корпуса (высотой 12 этажей) возведены под крышу. В них полностью выполнена укладка наружных стен, заканчиваются работы по устройству внутренних стен и перегородок.

Во всех домах выполняются кровельные работы, системы вентиляции и сантехнические работы. Выполняется геодезическая съемка фасадов для последующего монтажа систем вентилируемого фасада. Осуществляются замеры проемов для установки окон и балконных дверей.

В здании 9-ти этажного паркинга возводятся монолитные конструкции последнего 9-го этажа.

Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»

В составе жилого комплекса «Новый Оккервиль», расположенного в 15 минутах ходьбы от метро «Ул. Дыбенко», идет процедура сдачи в эксплуатацию последней 6-й очереди (Лот 9-18). На объекте сейчас работает государственная приемочная комиссия.

С 3 февраля началась процедура осмотра квартир и подписания смотровых справок дольщиками.

Узнать о наличии и стоимости квартир можно по телефону (812) 670-01-01.

Справка о компании «Отделстрой»

ЖК «Новый Оккервиль» – Застройщик «Отделстрой», проектная декларация на сайте https://otdelstroy.spb.ru/new_okkervil/docs/

ЖК «Новый Лесснер» – Застройщик «Отделстрой», проектная декларация на сайте https://otdelstroy.spb.ru/new-lessner/docs/