МИД РФ предположил перенос «нормандского саммита», назначенного на апрель

Заявления и действия Киева ставят под вопрос возможность новой встречи лидеров нормандского формата в апреле. Такое заявление, как пишет 11 февраля РИА Новости, сделал замглавы МИД Андрей Руденко.

Апрель был определен как месяц встречи на саммите, который прошел в декабре в Париже. Тогда местом встречи назначили Берлин. В столице Франции Украина и Россия при участии Франции и Германии договорились, что Киев, Донецк и Луганск должны развести силы на трёх новых участках линии соприкосновения, а также открыть новые пункты пропуска, продвинуться в разминировании, провести обмен удерживаемыми лицами, закрепить в украинском законодательстве формулу Штайнмайера.

«Пока из этого списка состоялся только обмен удерживаемых лиц», — цитирует РИА Новости Руденко.







Ранее глава российского внешнеполитического ведомства объяснил отказ делегации Украины в Париже от разведения сил по всей линии соприкосновения настоянием Вашингтона. Он сообщил, что США «очень не хочется, чтобы выполнялись минские договорённости, очень не хочется, чтобы линия соприкосновения стала безопасной с обеих сторон».







