Смольный не включил здание медсанчасти завода им. Калинина на Одоевского в перечень памятников

Здание бывшей медсанчасти N1 завода им. Калинина на улице Одоевского на Васильевском острове не включили в реестр объектов культурного наследия. Это следует из распоряжения, опубликованного 11 февраля комитетом по охране памятников Петербурга.

Отказ присвоить зданию статус памятника комитет (КГИОП) объяснил принятым еще в 2017 году решением рабочей группы совета по сохранению культурного наследия, сделанном на основании историко-культурной экспертизы московского эксперта Татьяны Кудрявцевой.

В конце января в повестке рабочей группы совета также стоял вопрос медсанчасти, но как таковое обсуждение не состоялось. Председатель комитета Сергей Макаров уведомил членов группы о принятом решении. Известие вызвало жаркую дискуссию между членами совета и взаимные обвинения.

Статус памятника защитил бы здание от сноса. Как полагают защитники здания, собственник компания «Петротрейд» будет сносить медсанчасть для строительства на этом месте жилья. В 2019 году она уже пыталась изменить функциональное назначение участка на зону деловой застройки и жилых домов, однако получила отказ от комиссии по землепользованию и застройке. Тем не менее, если верить данным градостроительного портала Петербурга, участок сохранил прежнее функциональное назначение общественно-деловой подзоны специализированных общественно-деловых объектов.







