«Народное голосование» за поправки в Конституцию пройдёт только после подписи Путина под уже принятыми изменениями, рассказал сенатор Клишас

«Народное голосование», когда гражданам России предложат обозначить своё отношение к изменениям в Конституции РФ, состоится лишь после того, как президент Владимир Путин подпишет принятый Госдумой и Советом Федерации законопроект о поправках. Об этом сопредседатель рабочей группы по подготовке конституционных поправок, сенатор Андрей Клишас рассказал в интервью газете «Коммерсант». Журналисты спросили сенатора, будет ли голосование после подписи президента.

«После. Его порядок («народного голосования». – Прим. ред.) будет прописан в положениях, которые будут описывать всю процедуру общероссийского голосования. Там как раз будет содержаться все, что необходимо сделать в последующем в зависимости от результатов голосования. Если они будут положительными, то президент затем издаст специальный акт, которым будут включены поправки в текст Конституции, за которые проголосовали люди, и подпишет его уже после голосования», – цитирует издание во вторник, 11 февраля, слова главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

Андрей Клишас Фото: council.gov.ru

Какой порядок действий предполагается в случае, если граждане на «народном голосовании» скажут «нет», Андрей Клишас не уточнил, но заметил, что положение о «народном голосовании» – важный новый инструмент народовластия.





«Мы последовательно будем проводить политику, направленную на создание дополнительных механизмов народовластия, которые позволяют непосредственно гражданам принимать участие в принятии важнейших государственных решений. Общероссийское голосование — это один из таких новых институтов. Он требует проработки».







Ранее и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляли, что если граждане по итогам голосования скажут «нет» предлагаемым поправкам, то изменения в Конституцию вноситься не будут.

Соавтор действующей редакции Конституции России, декан юрфака Северо-Западного института управления РАНХиГС Сергей Цыпляев ранее пояснял «Фонтанке» , что юридического смысла в «общероссийском голосовании» нет. Порядок внесения изменений в Конституцию, которые не предполагают отмены действующего Основного закона, не предусматривает такого голосования.

«Представим, что поправки легализованы парламентами страны, а «общероссийское голосование» говорит «нет». Что тогда должен сказать Конституционный суд? Он должен сказать, что новые нормы – действующие. «Всероссийское голосование» как институт, принимающий решение, – совершенно порочная идея. Такое голосование может иметь консультативный статус. Не более», – рассказал соавтор действующей Конституции.







Ранее Андрей Клишас сетовал на то, что авторы Конституции не прописали механизма редактирования преамбулы Основного закона, куда церковь хочет вписать понятие «бог». Сегодня сенатор заявил «Коммерсанту», что «юридических препятствий для изменения преамбулы» он «не видит». Сергей Цыпляев уверен, что «у власти нет права менять преамбулу», это возможно только через полноценное принятие новой Конституции, а не точечными правками.

В первом чтении законопроект Путина «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» был принят Госдумой единогласно 23 января, то есть всего через неделю после презентации поправок Путиным во время послания Федеральному собранию.