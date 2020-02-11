За часовое опоздание из Петербурга в Москву пассажирам «Сапсана» полностью вернут деньги

РЖД обещает возместить полную стоимость билета на скоростной поезд «Сапсан», который не смог довезти пассажиров из Петербурга в Москву.

Как сообщает 11 февраля пресс-служба компании, для компенсации опоздавшим надо заполнить бланк, найти который можно на сайте РЖД (раздел «Пассажирам», подраздел «Часто задаваемые вопросы», пункт «О сумме выплаты денежной компенсации за опоздание скоростного поезда «Сапсан»).

Как ранее писала «Фонтанка», «Сапсан» по техническим причинам встал под Клином, пассажирам пришлось высаживаться на станции Решетниково и ждать другой поезд. В столицу их привезли на «Ласточке» с часовым опозданием.



