Обещавшие «отпетушить» избитого подростка «славные парни» из полиции Колпино получили реальные сроки

В Петербурге к реальному лишению свободы приговорены Алексей Заброда и Евгений Аунинг, избившие подростка после задержания. Их не спасли положительные характеристики коллег из полиции, а Водоканал потерял слесаря.

Как сообщил «Фонтанке» адвокат потерпевшего Дмитрий Герасимов, сотрудничающий с правозащитной организацией «Зона права», Колпинский райсуд признал Заброду и Аунинга виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия.

«Заброда приговорен к 1 году 8 месяцам общего режима, Аунинг – к 1 году 6 месяцам общего режима. Обоим суд запретил занимать госдолжности на два года», – уточнил защитник.

Прокурор просил наказание в два раза суровее.





Полицейские отдельной роты патрульно-постовой службы Колпинской полиции вечером 28 мая 2019 года задержали в магазине «Семья» 17-летнего Вадима Коваля и доставили в отдел. Сняв с него штаны и трусы, один из них пообещал «отпетушить» подростка. Аунинг, установил суд, бил Коваля ногами по голове и телу, Заброда орудовал полицейской дубинкой.

В свое оправдание экс-патрульные заявили, что подросток прилюдно оскорблял их, и они «вспылили».

Сослуживцы охарактеризовали подсудимых сугубо положительно. За Аунинга поручился Водоканал, куда он устроился слесарем за неделю до приговора.

После приговора фигурантов взяли под стражу. Заброде зачтется домашний арест, три месяца из назначенного срока он уже отбыл.

Вадим Коваль хорошо знаком местной полиции. На прошлой неделе он приговорен к полутора годам условно за грабеж в составе группы лиц. Как установил суд, в марте 2018 года четверо фигурантов напали на двух прохожих, избили их и отобрали сотовые телефоны. Коваль, как следует из текста приговора, участвовал в избиении.

На судебном процессе над бывшими полицейскими их адвокаты пытались огласить отрицательно характеризующие Коваля сведения, но судья Ирина Браславская отказала в ходатайстве, так как эти данные не имели отношения к разбирательству.