«Одноглазая» «Нива» в Петербурге, не тормозя, въехала в стоящие под камерой машины

Массовое ДТП, произошедшее в ночь с 10 на 11 февраля в Красном Селе, попало на видео. Пешеходов спасли секунды.

10 февраля около 23:30 на пересечении Красносельского и Аннинского шоссе столкнулись четыре автомобиля, сообщает 11 февраля паблик «Транспортный коллапс, Красное Село» «ВКонтакте». «Водитель автомашины «Нива» с неисправной передней светотехникой и, по всей видимости, нерабочими тормозами смог собрать сразу три автомашины, стоявшие на светофоре в ожидании зелёного сигнала», – отмечается в сообщении.

На записи камеры наружного наблюдения видно, как «одноглазый» автомобиль, не тормозя, бьёт стоящие машины, и те от удара прокатываются чуть вперёд. Два человека, перебегавшие дорогу, успели отойти от движущейся машины на пару метров.







