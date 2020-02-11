В Петербурге 76-летняя Матвиенко поверила в «Почту России» и потеряла почти полмиллиона

Петербургские пенсионеры продолжают попадаться на уловки аферистов, обманывающих по уже классической схеме. В Приморском районе женщина доверчиво впустила в квартиру работников почты, в Металлострое – распахнула двери газовщикам. Обеднели обе.

Как стало известно «Фонтанке» 11 февраля, в пять вечера накануне в 44 отдел обратилась 76-летняя жительница Приморского района Матвиенко с просьбой отыскать двух незнакомок. Женщины навестили её несколькими часами ранее, представились сотрудницами «Почты России» и некоторое время наслаждались гостеприимством хозяйки.

Из квартиры они исчезли вместе с чужими 450 тысячами рублей. Вместо них пенсионерке достались 136 пятитысячных купюр, но досчитав до 680 тысяч, она едва ли обрадовалась – вместо денег она получила билеты «банка приколов».

Немногим ранее в полицию на мошенников пожаловалась жительница посёлка Металлострой. По её словам, аферисты под видом газовщиков посетили её 88-летнюю соседку. Пожилой женщине пообещали замену счётчиков, проверили показания, но больше внимания уделили серванту – из него пропали 60 тысяч рублей. Позже пострадавшая и сама написала заявление, описав лжегазовщиков как представительных молодых мужчин в деловых костюмах.

В ГУ МВД по Петербургу и области сообщили, что уголовные дела пока не возбуждены, злоумышленников ищут.



