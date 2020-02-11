Два пешехода угодили под автобусы за полчаса. Мужчина на М-10 шел по краю дороги в темноте

За полчаса утром 11 февраля под колеса автобусов угодили два пешехода: в Тосненском районе Ленобласти и Красногвардейском районе Петербурга. Один из них погиб, второй серьезно пострадал, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Первое ДТП произошло около 5:30 на 622-м километре трассы М-10 «Россия» в направлении Москвы. По предварительным данным, маршрутный автобус ПАЗ перевозчика «Питеравто» сбил неустановленного мужчину, который шел по краю проезжей части в попутном направлении. Наезд произошел на неосвещенном участке дороги вне зоны пешеходного перехода.

В результате ДТП пешеход от полученных травм погиб на месте. По данным «Фонтанки», это был дорожный рабочий.

А полчаса спустя, в районе шести утра, у дома 37 по улице Передовиков произошло второе ДТП. По предварительным данным ГИБДД, 53-летний водитель автобуса ПАЗ при повороте направо сбил в зоне регулируемого пешеходного перехода мужчину 32-х лет. В результате пешеход получил тяжелые травмы.

По фактам обоих ДТП в ГИБДД ведется проверка.



