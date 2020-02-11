«Аквилон Инвест» открыл продажи коммерческих помещений в Приморском районе

«Аквилон Инвест»

Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» открыл продажи коммерческих помещений в первой очереди жилого комплекса комфорт-класса «FoRest Аквилон», строящегося у Юнтоловского заповедника в Приморском районе. Минимальная цена – от 189 тысяч рублей за квадратный метр при 100%-ой оплате.

Всего в первой очереди ЖК «FoRest Аквилон» на первом этаже жилых корпусов разместятся 24 коммерческих помещения. Есть как небольшие лоты площадью от 33,18 кв. м, которые подойдут под кофейни, студии красоты, бытовые сервисы, так и помещения площадью до 376,65 кв. м, отвечающие требованиям под размещение сетевых супермаркетов и ресторанов.

Высота потолков в коммерческих помещениях ЖК «FoRest Аквилон» составляет не менее 3,2 метра. Предусмотрено витринное остекление и светопрозрачные входные двери. В помещениях выполнена стяжка пола и разводка отопления в стяжке, установлены радиаторы, счетчики электроэнергии, воды и тепла. Системы вентиляции и отопления оборудованы отдельно от жилой части. Входы в коммерческие объекты – со стороны Глухарской и Планерной улиц. Помещения сдаются без отделки.

«Каменка, где расположен жилой комплекс «FoRest Аквилон», сегодня стала новым модным кварталом с продуманной жилой средой: здесь строятся дороги, детские сады и школы, планируются новые станции метрополитена, благоустраиваются парки и скверы. В квартале, где одновременно возводится порядка 1 млн.кв.м. жилья, несомненно, будут востребованы объекты инфраструктуры: магазины, кафе, аптеки, пекарни, фитнес-клубы и т.д. Коммерческая недвижимость в ЖК «FoRest Аквилон» станет вариантом, как для инвестиций, так и для развития собственного бизнеса», – отмечает Марианна Устинова, руководитель отдела продаж холдинга «Аквилон Инвест».

Для удобной оплаты коммерческих помещений владельцам бизнеса предлагаются несколько программ рассрочки от застройщика. При единовременной оплате недвижимости предоставляется скидка 15% от базовой стоимости.

Справка о компании «Аквилон Инвест»

ЖК «FoRest Аквилон» – застройщик ООО «СЗ «НОРД девелопмент», проектная декларация на сайте наш.дом.рф