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Дожили. Крупнейший лыжный марафон Финляндии отменён из-за отсутствия снега
Самый крупный в Финляндии ежегодный лыжный марафон Finlandia hiihto, который был назначен на 22-23 февраля, не состоится из-за недостатка снега. Об этом 11 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов спортивного мероприятия.
Состязание должно было пройти по маршруту Лахти – Холлола – Лахти свободным и классическим стилем, но сильный дождь и ветер испортили лыжни.
"Погодные условия в настоящее время делают невозможным организацию марафона", – говорится в сообщении, выпущенном накануне вечером. Организаторы добавляют, что прогноз на ближайшие десять дней не оставляет надежды на улучшение.
Лыжный марафон Finlandia hiihto проводится с 1974 года. Отменен он впервые.
По данным Метеорологического института Финляндии, на юге страны в январе средняя температура была на 7-8 градусов выше, чем за период с 1981 по 2010. В Лапландии первый месяц 2020-го был рекордно тёплым впервые с 1925 года.
Справка:
В 1984 году марафон был занесен в Книгу рекордов Гиннесса за количество участников (13 226 лыжников). С 1978 года он входит в серию международных лыжных марафонов Worldloppet, а с 2018 года - в престижную серию Russialoppet, которая объединяет крупнейшие лыжные марафоны на всей территории России. РФ, как правило, занимает второе место по количеству участников на соревнованиях в Лахти после Финляндии.