Дожили. Крупнейший лыжный марафон Финляндии отменён из-за отсутствия снега

Самый крупный в Финляндии ежегодный лыжный марафон Finlandia hiihto, который был назначен на 22-23 февраля, не состоится из-за недостатка снега. Об этом 11 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов спортивного мероприятия.

Состязание должно было пройти по маршруту Лахти – Холлола – Лахти свободным и классическим стилем, но сильный дождь и ветер испортили лыжни.

"Погодные условия в настоящее время делают невозможным организацию марафона", – говорится в сообщении, выпущенном накануне вечером. Организаторы добавляют, что прогноз на ближайшие десять дней не оставляет надежды на улучшение.

Лыжный марафон Finlandia hiihto проводится с 1974 года. Отменен он впервые.

По данным Метеорологического института Финляндии, на юге страны в январе средняя температура была на 7-8 градусов выше, чем за период с 1981 по 2010. В Лапландии первый месяц 2020-го был рекордно тёплым впервые с 1925 года.



