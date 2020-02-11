«Перспективы» стирают границы между особенными и обычными людьми. В Раздолье открылись инклюзивные мастерские для людей с тяжёлой инвалидностью и сельских жителей

Петербургская благотворительная организация «Перспективы» открыла в Ленинградской области инклюзивные керамические мастерские для людей с тяжёлой инвалидностью и сельских жителей. Они стали продолжением проекта «Дом на воле» – дома сопровождаемого проживания.

«Дом на воле» был построен несколько лет назад в деревне Раздолье Приозерского района. В нём поселились семеро подопечных «Перспектив» – молодые люди с множественными нарушениями развития, всю жизнь прожившие в психоневрологическом интернате. Под присмотром специалистов они начали учиться самостоятельной жизни. «Дом на воле» – так назвали его сами ребята – позволил четверым из них выбраться из ПНИ в вольную жизнь, а троим – начать самостоятельную жизнь вне семьи.

«Этот проект «Перспектив» стал важной моделью в масштабах всей страны, примером того, как можно организовать жизнь людей с тяжелыми нарушениями вне огромных интернатов», – говорят в организации.

Керамические мастерские – продолжение проекта: у жителей «Дома на воле» появилась полноценная, осознанная работа. Мастерские были созданы и существуют на благотворительные пожертвования. А со строительством здания помог Центр духовно-трудовой реабилитации для семей, имеющих детей с ограниченными возможностями «Мария».

«Других возможностей трудоустройства для наших подопечных не найти. Зачем обычному работодателю сотрудники, которые могут трудиться только под присмотром сопровождающего? Во всём мире люди с такими нарушениями, как у жителей нашего Дома, работают на специальных “защищенных” рабочих местах. А поскольку у нас таких нет, мы создаём их сами», – говорит Мария Островская, президент «Перспектив».

На торжественном открытии мастерских присутствовали и выступили с приветственными речами представители областного правительства, местных властей, уполномоченный по правам человека Ленинградской области и многие другие.

После торжественного перерезания ленточки гости приняли участие в мастер-классе по росписи керамических изделий. Житель «Дома на воле» Сергей с гордостью показывал гостям и журналистам «горшки», которые сделал сам. Кстати, один из них отправился в Калифорнию – в октябре Сергей встретился со своим кумиром Арнольдом Шварценеггером и вручил ему керамический подарок.

В «Перспективах» говорят, что у мастерских много задач: привить ребятам привычку к долговременному труду, выпускать конкурентоспособные изделия без отсылки на то, что их создали люди с тяжёлыми множественными нарушениями, создавать культурные и социальные проекты с деятелями искусства и многое другое. Но есть и ещё одна, не менее важная. В мастерских рядом с подопечными «Перспектив» будут учиться керамическому мастерству и жители деревни Раздолье.

«А значит, в мире станет чуть больше мест, где будут исчезать несправедливые, надуманные, ненужные границы между особенными и обычными» людьми», – надеются в «Перспективах».