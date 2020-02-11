Доброе дело
«Перспективы» стирают границы между особенными и обычными людьми. В Раздолье открылись инклюзивные мастерские для людей с тяжёлой инвалидностью и сельских жителей
Петербургская благотворительная организация «Перспективы» открыла в Ленинградской области инклюзивные керамические мастерские для людей с тяжёлой инвалидностью и сельских жителей. Они стали продолжением проекта «Дом на воле» – дома сопровождаемого проживания.
«Дом на воле» был построен несколько лет назад в деревне Раздолье Приозерского района. В нём поселились семеро подопечных «Перспектив» – молодые люди с множественными нарушениями развития, всю жизнь прожившие в психоневрологическом интернате. Под присмотром специалистов они начали учиться самостоятельной жизни. «Дом на воле» – так назвали его сами ребята – позволил четверым из них выбраться из ПНИ в вольную жизнь, а троим – начать самостоятельную жизнь вне семьи.
«Этот проект «Перспектив» стал важной моделью в масштабах всей страны, примером того, как можно организовать жизнь людей с тяжелыми нарушениями вне огромных интернатов», – говорят в организации.
Керамические мастерские – продолжение проекта: у жителей «Дома на воле» появилась полноценная, осознанная работа. Мастерские были созданы и существуют на благотворительные пожертвования. А со строительством здания помог Центр духовно-трудовой реабилитации для семей, имеющих детей с ограниченными возможностями «Мария».
«Других возможностей трудоустройства для наших подопечных не найти. Зачем обычному работодателю сотрудники, которые могут трудиться только под присмотром сопровождающего? Во всём мире люди с такими нарушениями, как у жителей нашего Дома, работают на специальных “защищенных” рабочих местах. А поскольку у нас таких нет, мы создаём их сами», – говорит Мария Островская, президент «Перспектив».
На торжественном открытии мастерских присутствовали и выступили с приветственными речами представители областного правительства, местных властей, уполномоченный по правам человека Ленинградской области и многие другие.
После торжественного перерезания ленточки гости приняли участие в мастер-классе по росписи керамических изделий. Житель «Дома на воле» Сергей с гордостью показывал гостям и журналистам «горшки», которые сделал сам. Кстати, один из них отправился в Калифорнию – в октябре Сергей встретился со своим кумиром Арнольдом Шварценеггером и вручил ему керамический подарок.
В «Перспективах» говорят, что у мастерских много задач: привить ребятам привычку к долговременному труду, выпускать конкурентоспособные изделия без отсылки на то, что их создали люди с тяжёлыми множественными нарушениями, создавать культурные и социальные проекты с деятелями искусства и многое другое. Но есть и ещё одна, не менее важная. В мастерских рядом с подопечными «Перспектив» будут учиться керамическому мастерству и жители деревни Раздолье.
«А значит, в мире станет чуть больше мест, где будут исчезать несправедливые, надуманные, ненужные границы между особенными и обычными» людьми», – надеются в «Перспективах».
Справка:
«Перспективы» - это партнерство некоммерческих организаций, в которое входит СПб БОО «Перспективы» и АНО «Новые перспективы»: Санкт-Петербургская Благотворительная Общественная Организация «Перспективы» основана в 1996 г. в Петербурге; Автономная некоммерческая организация «Новые перспективы» основана в 2010 году.
Работа партнерства ведется по трем направлениям:
- Программа помощи детям c тяжелой инвалидностью в Доме-интернате для детей с отклонениями в умственном развитии №4 г. Павловска (66 детей). Специалисты и добровольцы благотворительной организации дают своим подопечным квалифицированное сопровождение, прогулки, игры и непосредственное общение; ведется работа с родителями и тесное взаимодействие с персоналом интерната с целью оптимизации условий проживания и развития детей;
- Программа помощи молодым людям-инвалидам в Психоневрологическом интернате №3 г. Петергофа. Сегодня в интернате силами организации поддерживаются 140 молодых людей, проживающих на отделениях №3 и №10, а также организована работа 3 мастерских для людей с тяжёлыми нарушениями развития, созданы условия для реализации их творческого потенциала в рамках театральной и арт-студий. Открыта тренировочная квартира, в которой проходит подготовка молодых людей, проживающих в интернате к самостоятельной жизни;
- Программа помощи семьям Санкт-Петербурга, которые воспитывают детей с множественными нарушениями. В 2004 и 2006 гг. в рамках совместного проекта c АНО "Новые Перспективы" открыты Центры социальной реабилитации (дневного пребывания) детей и молодых людей с инвалидностью. Также оказывается кризисная поддержка 214 семьям, позволяющая им избежать передачи ребенка в интернат.
В 2015 году открыт Дом сопровождаемого проживания в деревне Раздолье Приозерского района Ленинградской области, в котором живут 7 молодых людей с нарушениями развития при круглосуточном сопровождении персонала «Перспектив». Данный проект является моделью интернатзамещающих технологий.
Сегодня с подопечными на постоянной основе работают более 100 специалистов «Перспектив» и более 100 волонтеров, обеспечивая дополнительную поддержку и уход. Вся деятельность ведется на благотворительные пожертвования.