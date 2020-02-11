Ночная бабочка Виктория не пережила любви темпераментного капитана. Экс-полицейский проснулся в доме с трупом

Бывший сотрудник полиции проводил воскресенье в компании проститутки в своем загородном доме во Всеволожском районе Ленобласти. Заканчивали вечер шампанским, спать разошлись по разным комнатам, утром девушка не проснулась.

Как стало известно «Фонтанке» 11 февраля, бывшим коллегам 32-летний петербуржец рассказал, что с девушкой по имени Виктория он познакомился около двух часов дня 9 февраля на Васильевском острове. Обговорили условия, закупились алкоголем и поехали к нему в загородный дом. Сексуальные потребности мужчина удовлетворил неоднократно, около полуночи пара поужинала, еду Виктория запивала шампанским, а шампанское – виски. На здоровье, уверяет капитан, девушка не жаловалась. Голая, она заснула на диване в комнате на первом этаже, он ушел спать наверх. Никого, кроме них, в доме не было.

В восемь утра понедельника хозяин коттеджа спустился проведать девушку. Темноволосая стройная проститутка так и лежала обнаженная на диване, одна рука свисала. Признаков жизни Виктория не подавала.

Полиции удалось установить ее личность. Известно, что 30-летняя барышня родилась в Ленинграде и некоторое время назад была официально трудоустроена в компании, которая организовывает туристические походы. За противозаконным она официально замечена не была. Насилия в её смерти криминалисты пока не видят.





Её последний клиент как минимум до 2016 года трудился в полиции, тогда его в администрации Выборгского района Петербурга торжественно поздравляли со званием капитана. Судебные базы хранят о нем информацию как о свидетеле по делу о пьяном вождении. Тогда полицейский был инспектором ГИБДД по Курортному району.