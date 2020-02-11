На Замшиной против маршрутки выступил трактор

Максимальная загруженность дорог Санкт-Петербурга утром 11 февраля составила 6 баллов, что соответствует обычному уровню, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

Самыми загруженными магистралями утром стали Витебский проспект в центр (8 баллов), Заневский проспект и проспект Косыгина в центр (7 баллов), проспект Энгельса и Большой Сампсониевский в центр (7 баллов).

О двух тяжёлых авариях на севере города (в Петербурге и на КАД во Всеволожском районе области – с 18-летним парнем без прав на BMW) «Фонтанка» уже писала. В целом сообщений о ДТП от очевидцев немного. Приведём одно – с участием общественного транспорта.

При повороте с проспекта Мечникова на Замшину улицу трактор «забодал» маршрутку, перекрыв автобусам проезд в сторону площади Калинина, рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Повреждения у машин небольшие, вероятно, обошлось без серьёзных травм.



