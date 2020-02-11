СМИ: База кредитного брокера с данными 44 тысяч россиян оказалась в Сети

В свободном доступе оказалась база клиентов кредитного брокера «Альфа-Кредит», который помогает в оформлении документов для получения кредитов. Они, как пишет 11 февраля РБК, содержались в системе управления данными MongoDB с открытым кодом, используемой некоторыми компаниями для внутренних задач.

Как рассказал изданию технический директор компании в сфере информационной безопасности DeviceLock Ашот Оганесян, поисковик проиндексировал базу 31 января, а он нашел её уже 1 февраля. В тот же день компания уведомила брокера о происшествии.

«База содержала более 44 тыс. записей. В каждой были указаны ФИО клиента, сумма и вид запрашиваемого кредита, номер телефона, адрес электронной почты, город и регион проживания. Несколько человек из базы подтвердили, что подавали заявку на заем через «Альфа-Кредит», – сообщает издание.







Запрос РБК, направленный в «Альфа-Кредит» 3 февраля, остался без ответа, но на следующий день база была закрыта, следует из информации в поисковике. Она провисела в Сети около четырех дней.





Среди партнеров брокера на сайте указаны такие банки как Райффайзенбанк, Совкомбанк, Промсвязьбанк, «Возрождение», «Юникредит», «Ростфинанс», «Российский капитал» (ныне «Дом.РФ»), «Союз».

По мнению экспертов, опрошенных РБК, информация из базы может быть использовала участниками финансового рынка для рекламных целей. Мошенники могут использовать полученные данные в схемах социальной инженерии, но это менее вероятно, так как в базе личных данных не так много.



